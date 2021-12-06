Yalnız Kurt 2. Tanıtımı ile atv.com.tr’de! Merakla beklenen dizi çok yakında atv’de

atv’nin yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizisi Yalnız Kurt, ikinci tanıtımıyla heyecanlandırdı. Usta oyuncu Cihan Ünal’ın yer aldığı tanıtım filmindeki sözler dikkat çekti.

Her dönem iddialı dizileri ekrana getiren atv, sezona Yalnız Kurt ile damga vurmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya gelen Yalnız Kurt, ülkedeki darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ekranlara taşıyor. Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimleri bir araya getiren Yalnız Kurt, yeni tanıtımı ile çok beğenildi.

Yalnız Kurt tanıtımı, usta oyuncu Cihan Ünal'ın sesiyle ilgi odağı oldu. Sosyal medyada çok konuşulan Yalnız Kurt fragmanı, Cihan Ünal'ın arkasındaki duvarla da izleyicilere önemli mesajlar verdi. Yalnız Kurt 1. Tanıtımı içinde de yer alan "Golyat" kelimesi, ikinci tanıtımda da diziyi merakla bekleyenlerin karşısına çıktı.

"Keskin feraset, keramete nal toplatırmış"

Yeni tanıtımda "Ben 60 yıldır bir ihanetin içindeyim. Beni ölmeden öldürdüler, kayıttan düştüler, peşini bırakmadım. Ölümle tehdit ettiler yılmadım. İhanetin üstüne yürüdüm inandıramadım, yılmadım. Keskin feraset, keramete nal toplatırmış" sözleri dikkat çekti.

Heyecan dozunu artıran Yalnız Kurt tanıtımındaki "Keskin feraset, keramete nal toplatırmış" sözünün anlamı büyük merak konusu oldu. Feraset kelimesi zeki ve sezgileri kuvvetli anlamına gelirken keramet kelimesi doğaüstü güçleri çağrıştırıyor. Merak edilen sözün anlamı; "Çok zeki olan kişi, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kişiden daha iyi bilir" anlamıyla öne çıktı.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

Yalnız Kurt 1. Tanıtımı için tıklayın.

Yalnız Kurt 2. Tanıtımı için tıklayın.