Altın 61 Proje Topluluğu, Müge Anlı’ya “En iyi gündüz kuşağı programı” ödülünü teslim etti

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 7. Altın 61 Ödülleri’nde “En iyi gündüz kuşağı programı” seçildi. atv’nin sevilen programcısını ödülünü canlı yayında aldı.

atv'nin 14 sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüle doymuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, İstanbul Üniversitesi Altın 61 Proje Topluluğu'nun bu yıl yedinci kez düzenlediği Altın 61 Ödül Töreni'nde "En iyi gündüz kuşağı programı" seçildi. Başarılı programcı ödülünü canlı yayında İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin elinden aldı. Müge Anlı'ya ödülünü, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Sude Naz Çankaya, Zülal Akbaş ve Ela Üstün verdi.

Müge Anlı'dan Altın 61'e destek

Gençlerin elinden ödül almanın çok değerli olduğunu dile getiren başarılı programcı Müge Anlı, "Bir ülkenin üniversite gençliği ne kadar başarılı ve ataksa ülkenin geleceği de ona göre şekillenir" dedi. Öncelikle çocuklar için önemli bir projelere imza attıklarını dile getiren öğrencilere Müge Anlı'dan da destek geldi. Başarılı programcı, "Projelerinizde yapabileceğim ne varsa seve seve destek olurum. Beni arayın mutlaka" diye konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e hafta içi her gün yorumlarıyla katkı yapan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ise "Seneler önce kapısından girdiğim İstanbul Üniversitesi'nin öğrencilerinden ödül almak beni çok duygulandırdı" sözlerini kullandı.

Yıllardır Türkiye'nin en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.

Müge Anlı'nın ödülünü aldığı anları izlemek için tıklayın.