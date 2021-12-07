Yalnız Kurt’un konusu ne? Başrol oyuncusu kim? İşte Yalnız Kurt ile ilgili merak edilenler…

atv’nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Yalnız Kurt çok yakında izleyicisiyle buluşuyor. Yalnız Kurt hangi konuları ele alacak? Dizinin kadrosunda hangi oyuncular yer alacak?

atv, yepyeni bir diziyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt çok yakında atv ekranlarına geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren Yalnız Kurt, yayınlanan tanıtımlarıyla ilgi topladı.

Yalnız Kurt dizisinin konusu ne?

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt oyuncu kadrosu…

atv'nin iddialı dizilerinden biri olmaya gelen Yalnız Kurt oyuncu kadrosu usta oyuncuları, genç isimlerle buluşturuyor. Dizide Yeşilçam'ın usta ismi Cihan Ünal'a, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncular eşlik ediyor.

Merakla beklenen Yalnız Kurt çok yakında atv'de.

Yalnız Kurt 1. Tanıtımı izlemek için tıklayın.

Yalnız Kurt 2. Tanıtımı izlemek için tıklayın.