Selçuklu veziri Alemşah, Kayı Obası'na geldi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 74’üncü bölümü yeni karakterleri, bir an bile düşmeyen temposu ve gerilim yüklü hikayesi ile nefesleri kesti.

'Kuruluş Osman'da Bitinya'ya sürpriz bir ziyarette bulunan Selçuklu Veziri Alemşah, önce tekfurlarla görüştü. Osman Bey'in bölgedeki dengeleri değiştirmesinden rahatsız olan Vezir Alemşah, kontrolü ele almak üzere geldiğini bizzat Osman Bey'e söylemek üzere Kayı Obası'na gitti.

Osman Bey, veziri ünvanına uygun şekilde karşılayıp saygıda kusur etmezken, Vezir Alemşah'ın kibirli tavrı herkesi rahatsız etti. Selcan Ana "Gözleri bana Saadettin Köpek'i hatırlattı bana! Onun gibi hainlik vardır içinde" diyerek hatunları uyardı.

Osman Bey'in otağına girerek makamına teklifsiz kurulan Vezir Alemşah, "Osman Bey! Bir devir daha kapatmaya geldim. Başına uyruk hareket etme devrin bitti. Tekfurlarla ticareti bütün Türkmen obalarına yasaklamışsın! Sonra gidip İznik Valisi'yle anlaşma yapmışsın! Kime sordun?" deyince Osman Bey "Türkmenlerin iyiliği için kimden icazet almam gerekir?" diye karşılık verdi.

Vezir Alemşah'ın "Konya'dan Osman Bey!" cevabına karşılık Osman Bey "Konya'da hür bir devlet mi var ki oradan icazet almam gereksin!" sözleriyle meydan okudu. Vezir Alemşah ise "Haddini aşma! Kafana göre gidip maden almalar, baskın vermeler! Senin amacın ne Osman Bey? Bir de devletinin hürlüğünü sorgularsın! Madenden yapacağın pusatı, Selçuklu'ya doğrultmayacağın ne malum?" diyerek hesap sordu. Osman Bey'in "Lafını bil de konuş! Makamına saygım var amma haddini aşmayasın! Dediğin ihanettir! Ben ihanet etmem!" cevabı ile gerilim hayli arttı.

Tam bu sırada Vezir Alemşah, Sultan Mesud'un yazılı emrini ortaya çıkardı ve Kayı Obası'nın vergisinin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Alemşah bununla yetinmeyerek "Devlet artık burada! Söğüt'de bana bir oda hazırlatasın! Bundan sonra burada ikamet edeceğim" dedi ve Bitinya'da kalıcı olduğunu açıkladı.

Osman Bey, Vezir Alemşah'ın Türkmen beylerini bir araya getireceği toya katılacağını bildirerek "Diyeceğin bitti ise imdi müsaade edesin. Mühim işim vardır" dedi ve veziri yolladı. Boran Alp'i Tekfur Nikola'nın elinden kurtarmak için dakikalarla yarışan Osman Bey, Gündüz Bey'in "Bu vezir başımıza bela olacak beyim" sözlerini "Bir hal çaresine bakarız! Biz evvela Boran'ı kafirin elinden alalım" diye yanıtlayıp harekete geçti.