Gökhan Alkan'a sette doğum günü kutlaması!

atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası ekibi, dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan’a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Başarılı oyuncuya dünyanın dört bir yanından pasta ve çiçek gönderildi.

Süreç Film imzalı, atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Gökhan Alkan'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.Pasta ile çekimin yapıldığı yere gelen set ekibi başarılı oyuncuyu bir hayli şaşırttı. Doğum günü pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Alkan, tüm ekibe teşekkür etti, başarı dileklerini iletti.İran, İtalya, Mısır, Brezilya, Panama ve İspanya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayranları da Alkan'ın doğum gününü unutmadı. Oteli çiçek bahçesine çeviren fanlar, Antakya'dan bir pastacıya da ulaştı. Yakışıklı oyuncu hayranları tarafından gönderilen özel yapım pastaları ekip arkadaşlarına ikram etti.

Kalp Yarası, her pazartesi saat 20.00'de atv'de!