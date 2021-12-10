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Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi

GİRİŞ TARİHİ:  10.12.2021, 22:02 GÜNCELLEME TARİHİ:  10 Aralık 2021 Cuma, 22:10
Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi

Buz çiftine sevindirici haber

Onlarca çiftin tüp bebek tedavisini üstlenen Esra Erol bu kez de Melek ve Adem Buz çiftine sevindirici haber verdi.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında mutlu bir an daha yaşandı. Yaptığı yardımlarla bilinen Esra Erol bu kez Melek ve Adem çiftinin yüzünü güldürdü.Maddi zorluklardan dolayı tüp bebek tedavisi olamayan çift Esra Erol'dan yardım istedi.

8 yıldır evli olan Melek ve eşinin isteğini kırmayan Erol, bugün Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu ile başlattığı yardım projesi kapsamında genç çifte sevindirici haber verdi. Esra Erol, tüp bebek tedavisi olamayan genç çifte canlı yayında bebek sahibi olacaklarını açıkladı. Anne-baba olacağını öğrenen çift gözyaşlarına hâkim olamadı.


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