Kardeşlerim dizisinin İnci’si Seda Kırımlıoğlu ile ‘hayat bilgisi’

atv ekranlarının sevilen dizi Kardeşlerim'in başarılı oyuncularından Seda Kırımlıoğlu, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Başarılı oyuncunun röportajı Facebook atv kanalında.

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de İnci karakterine hayat veren Seda Kırımlıoğlu, başarılı performansıyla izleyenlerin dikkatin çekiyor. Dizide varlıklı bir kadını canlandıran Seda Kırımlıoğlu, özel hayatına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendisini 'hayat dolu ve mücadeleci' olarak tanımlayan oyuncu, yeri geldiğinde asi ve duygusal bir insana dönüştüğünü söyledi. Bu durumu burcuna bağlayan Kırımlıoğlu, "Balık burcu olduğum için bu durum normal" sözlerini kullandı.

Seda Kırımlıoğlu'nun hayat mottosu ne?

Keyifli bir sohbetle sevenlerine gerçek Seda'yı anlatan başarılı oyuncu, "Çok idealist görünen biri olsam da zaman zaman farklı bir Seda yaşıyorum" diye konuştu. 18 yıl boyunca modellik ve sunuculuk yapan güzel oyuncu oyunculuğa başlama sebebini de içten bir şekilde anlattı. Seda Kırımlıoğlu, "Oyunculukta yeniyim. Daha önce eğitimler aldım ama kısmet bugüneymiş. Çok sevdiğim bir iş. Sevdiğin işi yaparsan yorulmazsın, şu an hayatım böyle ilerliyor. Benim için çok uzun soluklu bir serüven olacağına inanıyorum" dedi.

Hayat mottosunu 'daima gül' olarak açıklayan Kırımlıoğlu, mutlu olmanın yolununsa aile değerlerine sahip çıkmaktan geçtiğini vurguladı. İnsanların yalnız kalmaması gerektiğini dile getiren başarılı oyuncu en büyük pişmanlığını da açıkladı. Kırımlıoğlu, "20'li yaşlarda çocuk sahibi olmamak en büyük pişmanlığım" diye konuştu. Hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığını ve anı yaşamak gerektiğini ifade eden başarılı isim kendisini büyüten en acı olayın 'babasını kaybetmek' olduğunu söyledi. Yaşadığı acı kaybın ardından bir gecede olgunlaştığını belirten Kırımlıoğlu, o günden sonra daha ılımlı bir insana dönüştüğünü anlattı.

Seda Kırımlıoğlu kimdir?

Kardeşlerim dizisinde oynadığı İnci karakteriyle parlayan Seda Kırımlıoğlu, yıllardır medya sektörünün içinde. 27 Şubat 1985 yılında Antalya'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, Miss Tourism Turkey 2005 Türkiye Güzeli seçildikten sonra, Model of the Universe Dünya 2.'si oldu. Kırımlıoğlu, 2003 yılından bu yana modellik, mankenlik ve sunuculuk kariyerlerini sürdürüyor.

Kardeşlerim dizisi oyuncularından Seda Kırımlıoğlu ile yapılan röportajı izlemek için tıklayın.