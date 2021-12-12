Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 32. Bölüm etiketi #GerçeklerleYüzleşme, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Kardeşlerim 32. Bölümde Neler Yaşandı?

Süsen, Ömer'e gerçekleri söyleyebilcek mi?

Şengül, Akif'in oyununa geliyor. Evlerinin yeni sahibi kapılarına dayanıyor. Tolga ile Berk kavga ediyor. Aybike'nin Tolga'dan hoşlandığını zanneden Berk, annesinin ses kaydını duyunca çok şaşırıyor. Süsen'in bilekliğini Ömer değil Kaan'ın çaldığı anlaşıyor. Bunun üzerine Süsen yakınlaştığı Ömer'e her şeyi anlatmaya kara veriyor. Kadir'e çarptıklarını itirafa hazırlanıyor. Peki, Süsen Ömer'e gerçeği anlatabilecek mi? Berk'in annesi ile yakınlaşan Şengül'ü ne gibi bir sürpriz bekliyor?

Kardeşlerim 33. Bölüm Fragmanını izlemek için tıklayın