Esra Erol’u canlı yayında güldüren soru: “Nur Kim?” İşte Tiktok fenomeni Muzaffer Döner…

47 yıllık eşini terk ederek sosyal medya fenomeni olma yolunda büyük bir adım attığını düşünen Muzaffer Döner, canlı yayında büyük ilgi çekti. Tiktok fenomeni Muzaffer Döner kimdir? Neden Esra Erol’un gündemine geldi?

Esra Erol canlı yayınında Muzaffer Döner fırtınası esti. TikTok fenomeni olduktan sonra hayatı değişen Döner, 47 yıllık eşi Songül Döner'i terk etti. Eşinin, kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla ilişki yaşadığını iddia eden Songül Teyze ise soluğu Esra Erol'da aldı. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Muzaffer Döner, her sözüyle izleyenleri şaşırttı. atv ekranlarının sevilen programcısı Esra Erol'u da güldüren Döner, çok yakışıklı olduğu için eşine dönmeyeceğini söyledi.

"Çok yakışıklıyım ve karımı istemiyorum"

TikTok'ta binlerce takipçisi olduğunu dile getiren Muzaffer Döner, "Fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim. Çok yakışıklıyım ve karımı istemiyorum" dedi. Eşi Muzaffer Döner ile atv'deki canlı yayında yüz yüze gelen Songül Döner ise duydukları karşısında şoke oldu. 47 yıllık kocasının tavırları karşısında şaşkına dönen Songül Teyze, "Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız var, torunlarımız var" diyerek hayal kırıklığını anlattı.

Fenomen olarak hayatını sürdürmeye kararlı olan Muzaffer Amca, "Allah benim yüzüme bir nur vermiş. Bana bir yakışıklılık vermiş" sözlerini kullandı. Muzaffer Amca'nın söylediklerinden yola çıkarak "Siz de bu nuru paylaşayım dediniz" diyen Esra Erol, hiç beklemediği bir yanıt aldı. Muzaffer Döner, cümlelerini unutarak "Nur kim?" cevabını verdi. Esra Erol'u ve stüdyodakileri kahkahalara boğan diyalog sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de en çarpıcı konu ve konuklarıyla atv ekranlarına gelmeye devam ediyor.

Esra Erol canlı yayınındaki o ilginç anları izlemek için tıklayın.