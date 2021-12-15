Meliha Özsu’nun katili kim? Baba Yasin Özsu ve anne Aysel Gençtürk Müge Anlı’da karşı karşıya

Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme bomba gibi düşen konularla atv ekranlarına gelmeye devam ediyor. Adana’da işlenen Meliha Özsu cinayeti tüm detaylarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert’te.

8 Temmuz 2015'te esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Meliha Özsu'nun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Sırtından vurularak öldürüldüğü dönemde 18 yaşında olan Meliha Özsu'nun babası Yasin Özsu ile annesi Aysel Gençtürk, Müge Anlı canlı yayınında kozlarını paylaştı. Yıllar önce boşanan çift, kızlarının ölümünün ardından karşı karşıya geldi. Meliha Özsu'nun kaybolduğu dönemde uzunca bir süre polise haber vermeyen baba Yasin Özsu'nun çelişkili açıklamaları anne Gençtürk'ü kızdırdı. Meliha Özsu'nun ölümündeki yasaklı madde iddiaları da kafaları karıştırdı.

Cesedi Ceyhan Nehri'nin kenarında bulunan Meliha Özsu ilk olarak kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ardından cesedin 6 yıl önce Adana'dan kaybolan Meliha'ya ait olduğu ortaya çıktı. Baba Yasin Özsu kızının cenazesini tespit etse de anne Aysel Gençtürk'e haber vermedi. Gerçekleri öğrenen anne, kızının katilinin ortaya çıkması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

18 kiloluk yasaklı madde iddiası

Müge Anlı canlı yayınında Şeyho Çınar'ın dile getirdiği yasaklı madde iddiası da programa damga vurdu. Öldürülen genç kızla arkadaş olduklarını ifade eden Şeyho Çınar, 18 kilogramlık yasaklı maddeden bahsedince cinayet farklı bir boyut kazandı. Daha önce Mahmut ve Sedat isimli iki akrabasıyla yasaklı maddeyi bulmak istediklerini söyleyen Çınar, "Böyle bir madde olduğunu Meliha'dan öğrenmiştik. O söylediği için gidip maddeyi çıkarmak istedik ama bulamadık" dedi.

Baba Yasin Özsu'nun yasaklı maddeden haberi olmasına rağmen polise neden haber vermediği merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında ele alınan konuda sonuç ne olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.