Turgut Bey, Mari'yi teslim etmeyen Osman Bey'e böyle söz verdi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 75’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü.

'Kuruluş Osman'da Kayı Obası'na gelen Vezir Alemşah, barışın sağlanabilmesi için Osman Bey'de Mari'yi ağabeyi Tekfur Kosses'e teslim etmesini istedi.

Osman Bey, "Elbette Vezir hazretleri! Yapılacak olan aşikardır! Bize sığınan Mari'yi can bedende durdukça teslim etmemektedir! Hakikat iki kanatlı kuştur! Biri Kuran, biri töre! İkisi de bunu söyler" diyerek Mari'yi teslim etmeyi reddetti. Vezir Alemşah, Osman Bey'den iyice düşünüp taşınmasını ve yarına kadar kendisine haber vermesini isteyerek obadan ayrıldı.

Osman Bey'i sözleri vezirin ziyareti esnasında otağda bulunan Turgut Bey'i derinden etkiledi. Turgut Bey, "Vaziyet iyi görünmez Osman Bey! Ben Mari'yi de alıp kendi obama gideyim" derken Osman Bey "Mari gayrı bizdendir! Sen de gayrı bizdensin!"

Turgut Bey, "Herkes çok zarar görecek Osman Bey! Daha fazla sizi müşküle sokmayım… Obama gidip, ceng hazırlığı edeyim" deyince Osman Bey, "Ne cengi? Ceng düğündür deriz amma karıştırmayasın! Madem yarına kadar mühlet verir! Biz de nihai kararımızı kuracağımız düğün toyuna davet ederek bildirelim! Hazırlıklar tez başlasın! Mari'yle düğünün vardır Turgut Bey" diyerek müjdeyi verdi.

Bu sözler karşısında çok duygulanan Turgut Bey, "Bu zor vakitte yaslanacak dağ oldun bana! Yer baskısı dağ, millet baskısı beydir! Gayrı benim beyim sensin! Elini pusatına attığında, kından çıkan benim kılıcımdır! Ölüm bizi ayırana dek! Yolun yolumdur, canım o yola fedadır" diyerek Osman Bey'e bağlılığını bildirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 75'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.