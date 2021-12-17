Tüm Türkiye Esra Erol izledi!

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 16 Aralık Perşembe günkü yayınıylaTüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,99 izlenme oranı ve %27,73 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

47 yıllık evlilikte büyük yüzleşme!

Esra Erol'un dünkü yayınında günlerdir gündem olan Muzaffer Döner vardı. 64 yaşındaki Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendisinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına bağlanan Muzaffer Döner kendisini sosyal medya fenomeni ilan etmiş, TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk ederek kendisinden 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu kabul etmişti. Muzaffer Döner eşine "Ben zeki ve yakışıklı biriyim. Kocan bir fenomen, senden çok yoruldum. Senden boşanacağım binlerce takipçim var." diyerek dans etmişti.

Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Döner, "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var." dedi. Muzaffer Bey ise "Eşimden boşanacağım, yıllarımı boşuna harcadım. Maddi manevi beni bitirdiler. Şöhreti geç yakaladım. Oyuncu olacak bir adamım ben, bu şöhretin peşini bırakmayacağım. Tek celsede boşanacağım." dedi.

Esra Erol'da, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.