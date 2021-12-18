Art Arda iki gün tüm Türkiye Esra Erol izledi

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 17 Aralık Cuma günkü yayınıyla, Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,43 izlenme oranı ve %26,69 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Nikahına 2 gün kala evi terk etti!

Haftanın son bölümünde İsmail Gedik kızı Aysel için stüdyoya geldi. 16 Aralıkta nikahı olan Aysel nikah iki gün kala aksam saatlerinde kayboldu. Yeni nişanlı olan Aysel'in evde ya da nişanlıysa hiçbir sorunu olmadığını söyleyerek bulunması için yardım istediler.

Esra Erol acılı anne için harekete geçti!

Esra Erol programına başvuran bir diğer isim ise Fatma hanımdı. 36 yaşındaki kızı Emeti Gökarslan'ın kendisinden habersiz boşandığını iki çocuğunun velayetini verdiğini ve internetten tanıştığı Kadirle ortadan kaybolduğunu söyledi. Bir süre sonra kızına ulaştığını anlatan acılı anne "bir otelin lobisinde görüştük, kızım perişan haldeydi. Şuuru yerinde değildi. Nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorum, kızımı o ortamdan kurtarın. " diyerek gözyaşları içinde yardım isteyen Fatma Hanım ayrıca kızının internette tanıştığı Kadir'den sonra yasaklı madde kullanmaya başladığını iddia etti.

Canlı yayına bağlana Emeti ise "Kadir'le evlilik hayali kurduğunu düzen kurduktan sonra evleneceklerini annesinin engel olmamasını istediğini söyledi. Emeti'yle birlikte olan Halil ise "bu olanlara inanamıyorum. Fatma Hanım tam bir oyuncu. Ben kızıyla görüşsün diye yardımcı olmaya çalıştım." Dedi. Fatma Hanım ise kızının şuurunun yerinde olmadığını, yasaklı madde kullandırdıkları konusunda ısrarcı olarak yardım istedi.

Esra Erol'da, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.