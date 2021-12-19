Kalp Yarası'nın karizmatik yıldızı Bora Cengiz'den samimi açıklamalar

Süreç Film imzalı atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nda "Mirza" karakterine hayat veren Bora Cengiz, ALL Dergisi'ne konuk oldu. Samimi ve içten cevaplarıyla dikkat çeken Cengiz, yer alacağı projeleri değerlendirme aşamasında öncelikli olarak hikayeye baktığını belirtti. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet içeren ve bunu normalleştiren herhangi bir işte yer almak istemediğinin altını çizen yakışıklı oyuncu takdir topladıBora Cengiz, Kalp Yarası ile ilgili "Birçok anlamda benim için çok kıymetli bir proje Kalp Yarası.Gerek seyircilerin işi sahiplenmesi,gerek oyuncu kadrosu, gerekse rejisiyle televizyondaki pek çok işten birkaç adım önde bir proje bence. Ben diziye sonradan dahil oldum ama sanki ilk bölümden beri çalıştığım bir setmiş gibi mutlu ve huzurluyum." dedi.

Hayvanseverliği ile dikkat çeken Cengiz, "Köpeklere olan sevgin es geçilecek gibi değil! Bu dostluktan öğrendiğin en önemli öğreti nedir?" sorusuna, "Kendimi bildim bileli köpeğim var. İçinde köpek yaşamayan evler bana çok boş geliyor. Çoğu köpekle insanlardan daha iyi anlaşıyorum sanırım. Hayvanlarla büyüyen çocukların empati kabiliyetlerinin akranlarına nazaran çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Konuşmadığı halde bir canlıyla iletişim kurabilen kişi, herkesle orta yol bulabilir bence. Köpeklerin hayatıma kattığı en büyük etki bu oldu sanırım." şeklinde yanıt verdi.

Arkadaş çevresiyle ilgili "Çok fazla arkadaşım ama çok az dostum var." diyen Cengiz, "Yaş ilerledikçe size yük olacak kalabalıklardan çok, size hayatı kolaylaştıracak, yaşadığınız acı olaylarda siz sormadan yanınızda olacak dostlara ihtiyaç duyuyorsunuz." diyerek bu durumdan mutlu olduğunu belirtti.

Kalp Yarası, her pazartesi saat 20.00'de atv'de!