Sevim – Tevrat Aydemir çifti boşanıyor! Esra Erol’da neler yaşandı?

atv’nin sevilen programı Esra Erol’da birbirinden farklı konuları gündeme getirmeye devam ediyor. Uğradığı ihanet nedeniyle eşi Tevrat Aydemir’den boşanmak isteyen Sevim Aydemir neler talep etti?

Günlerdir izleyenleri ekran başına kilitleye Sevim – Tevrat konusu bir kez daha gündeme geldi. Bir ihanetle yıkılma noktasına gelen Aydemir Ailesi'nin fertleri kozlarını Esra Erol'da paylaştı. Eşini aldatarak Gülseren Aydemir ile birlikte kaçan Tevrat Aydemir tavırlarıyla tepki çekti.

Eşinin kendisini sevmediğini ve ilgi göstermediğini ifade eden Sevim Aydemir, "Gülseren, Tevrat'ın ilk aşkı. Aklı onda kalmış. Benimle doğru düzgün ilgilenmedi bile" sözlerini kullandı. Eşine karşı suçlamalar yönelten Tevrat Aydemir ise karısının iyi bir eş ve anne olmadığını iddia etti.

"Kocamdan kurtulmak istiyorum"

Tevrat Aydemir'den boşanmak için haklarını talep eden Sevim Aydemir, bu konuda Avukat Hülya Kuran'dan yardım istedi. Altınlarıyla birlikte nafaka istediğini de dile getiren Sevim Aydemir, "Ben kocamdan boşanıp kurtulmak istiyorum" dedi. Tevrat Aydemir de programa boşanmak için çıktığını vurguladı. Aydemir, "Sevim'e haklarını da vereceğim" diye konuştu.

Sevim Aydemir'in iyi bir anne olmadığını öne süren Tevrat Aydemir, boşanmadaki en önemli şartının ise çocuklarını görmek olduğunu söyledi. Esra Erol, "Madem Sevim iyi bir anne değil, çocuklarını neden ona bırakıp kaçtın" diyerek izleyenlerden alkış aldı.

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de canlı yayınla atv'de.