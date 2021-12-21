Ayşe ve Ferit evlendi! Kalp Yarası'nda mutlu anlar...

atv’nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi beşinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #AyFerHikayesi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kalp Yarası 25. Bölümde Neler Oldu?

Aralarına giren herkesi ve tüm engelleri aşan Ferit ve Ayşe, yeniden evlilik yoluna girdi. Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeğiyle sarsılan Azade, Ayşe'nin isteme töreninde baygınlık geçirdi.

Hastanede tedavi gören Yaman, kendine geldiğinde Betül'le sert bir tartışma yaşasa da genç kadını polislere ihbar etmedi. Betül ondan boşanmayacağını bir kez daha söylerken Hande'nin hamile olduğunu söylemesi ile daha fazla direnemedi ve Yaman'dan ayrılmaya karar verdi.

Adnan ve Azade resmi olarak boşandı. Yaman'la buluşan Adnan'ı bir sürpriz bekliyordu. Baba oğul arasında büyük yüzleşme yaşandı. Yaman üzerine geçirilen hiçbir şeyi devretmeyeceğini, her şeyi bildiğini ve Adnan'ı zor duruma düşürmek için neler yaptığını Adnan'ın yüzüne haykırdı.

Elif'in durumunun kötüye gitmesiyle daha fazla bekleyemeyen Şahin, düğün günü gizlice Ayşe'yi kaçırarak operasyonu gerçekleştirmek için harekete geçti. Ayşe hazırlanmak için kuaföre doğru yola çıktı ancak Şahin'in adamı Ayşe'yi bambaşka bir yere getirdi. Bu sırada Şahin'in çevirdiği oyunu anlayan Mirza, Ayşe'ye hissettirmeden gelinin tam vaktinde hazır olmasını sağladı. Ayşe, gelinliğiyle Ferit'in karşısında belirince Şahin, Mirza'dan hesap sormak için yakasına yapıştı.

Her şeye rağmen birbirlerine duydukları aşktan vazgeçmeyen Ferit ve Ayşe'nin düğünü gerçekleşti. Adnan'ın düğünde fenalaşması ikilinin mutluluğuna gölge düşürdü.

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