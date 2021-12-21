Esra Erol’da şoke eden olay: “Aldığım cevizler çürük çıktı, karım Hatice evi terk etti”

Malatya ile Kütahya arasındaki dolandırıcılık olayı bir yuvayı dağılma noktasına getirdi. İşte gündem olan ceviz dolandırıcılığı ve Ethem Kanbay’ın yakarışı…

Esra Erol'da yine ilginç bir konu gündeme geldi. "Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti" diyerek Esra Erol canlı yayınına çıkan Ethem Kanbay, ilginç dolandırılma hikayesini anlattı. Yaklaşık 9 tonluk bir ceviz satın aldığını dile getiren Kanbay, Kütahya'nın Simav ilçesindeki dolandırıcılara inandığı için yuvasının yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

Malatya'da yaşayan Kanbay çiftinin arasına "ceviz" girdi. Bozuk cevizlere 110 bin TL ödeyerek dolandırılan Ethem Kanbay, Esra Erol'da canlı yayınında feryat etti. Kanbay, "Mutluydum, her yolundaydı ama ceviz alışverişim yüzünden her şey bozuldu" dedi. Eşinin inatçı ve sinirli olduğunu dile getiren Kanbay, "Bağırdı çağırdı. Olan olmuş diyerek yumuşatmaya çalıştım ama çocukları da alıp gideceğini söyledi" dedi.

Kocasını affetmek için hangi şartı öne sürdü?

Kocasının çürük cevizleri eve getirmesinin ardından evden ayrılan Hatice Kanbay ise eşiyle barışmak için bir şartı olduğunu ifade etti. Ben çok çile çektim diyen Kanbay, "Benim evimin parasını getirsin. Düzgün bir işte çalışsın, ben onu affederim" diye konuştu. Eşiyle telefonda konuşan Ethem Kanbay orta yolu bulmaya çalıştı. Canlı yayına bağlanan yardımseverlerse Hatice Kanbay'ın eşini affetmesi durumunda kocasına yardım edeceklerini dile getirdi.

Ceviz dolandırıcılığının detayları dikkat çekerken olayın yargıya taşındığı öğrenildi. Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de atv ekranlarında.