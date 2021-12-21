Mülkiye Kazan olayı Türkiye’nin gündemine oturdu! İşte son gelişmeler…

Şanlıurfa’da kaybolan Mülkiye Kazan öldü mü? Genç kız Almanya’ya mı kaçtı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen olayda son gelişmeler neler?

16 Kasım'da Şanlıurfa'dan kaybolan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan'ın nişanlısı Mustafa Asan gözaltına alındı. Genç kızın aynı zamanda kuzeni de olan Mustafa Asan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına gelmek istediği sırada yapılan yol kontrolünde gözaltına alındığı öğrenildi.

Kısmen yayın yasağı getirilen Mülkiye Kazan olayında yaşananlar gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınırken Mustafa Asan'ın İstanbul'da bir genç kızla ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ekibine konuşan genç kız, uzun bir süre sevgilisinin nişanlı olduğunu bilmediğini dile getirdi. Genç kız, "Mustafa ile ilişkim sırasında hiçbir zaman ihanet hissine kapılmadım" dedi.

"İstemeye gelecekleri, yakınının öldüğünü söyledi"

Genç kız Mustafa Asan'ın 4 yıl boyunca kendisini ailesinden istemesini beklediğini ifade etti. İstanbul'daki sevgili, "Hep istemeye geleceklerini söyledi ama sürekli bir yakınının öldüğünü bahane ederek bunu iptal etti" diye konuştu.

Mülkiye Kazan'ın nişanlısı Mustafa Asan ile İstanbul'daki sevgilisinin arasındaki Instagram mesajlaşmaları da izleyenlerin yüreğini burktu. Mesajlarında, kuzeniyle zorla nişanlandırıldığını ifade eden Asan, bu mesajlarında Mülkiye Kazan'ın bir başkasıyla kaçtığını öne sürdü. Asan mesajlarında, Mülkiye Kazan'ın Almanya'ya kaçtığını iddia etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında konuşulan Mülkiye Kazan olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mülkiye Kazan ile ilgili son gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert'te.