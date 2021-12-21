Telefon jokerini yanlış anladı! Milyoner’de ilginç anlar yaşandı

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Aşur Çağlar Türkkan, hangi soruda telefon jokerini kullandı?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla atv ekranlarında devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyiciyle buluşan Milyoner'de yarışan 35 yaşındaki Aşur Çağlar Türkkan, ikinci baraj sorusuna gelebilmeyi hedefledi.

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde yönetici olarak çalışmasının yanında müzisyenlik yapan Aşur Çağlar Türkkan ismiyle de dikkat çekti. Aşur isminin daha önce "aşure" şeklinde dalga konusunu olduğunu ifade eden yarışmacı, artık ismini sevdiğini dile getirdi. Arapçada "10" anlamına gelen "aşur" isminin kendisi için "10 numara adam" anlamına geldiğini esprili bir dille anlattı. Türkkan, hobi olarak salsa ve bachata danslarıyla ilgilendiğini belirtti.

Takıldığı bir soruda telefonla joker hakkını kullanan Milyoner yarışmacısı, jokerinin verdiği yanıta uymadı. Aşur Çağlar Türkkan hangi soruda takıldı? İşte o soru…

Hangisi İspanya'ya bağlıdır?

a- Kanarya Adaları

b- Galapagos Adaları

c- Karayip Adaları

d- Hawaii Adaları

Doğru Cevap: Kanarya Adaları

Telefonla bağlanan Kemal Orkun Gündoğdu doğru cevap olan Kanarya Adaları şıkkını seçse de yarışmacı Aşur Çağlar Türkkan Karayip Adaları şıkkını tercih etti. Yarışmacı, arkadaşının söylediği şıkkı "Karayip Adaları" olarak anladığını söyledi. Türkkan, yarışmadan 2 bin TL ile ayrıldı.

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