33 yıllık evlat hasreti Müge Anlı’da sona erdi! Babasını affedecek mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 33 yıllık evlat hasreti günün en dikkat çeken konusu oldu. Baba Turan Çelik, oğlu Ozan’la 33 yıl sonra ilk kez telefonda görüştü.

İstanbul'da bir semtte apartman görevlisi olarak çalıştığı dönemde Seher isimli bir kadınla tanışan Turan Çelik, imam nikahlı bir evlilik yaptı. Bu evlilikten Ozan isminde bir çocuğu olan Çelik'in hayatı istediği gibi gitmedi. Annesi, Ozan'ı da alarak evi terk edince Turan Çelik'in evlat hasreti başladı. 1987 doğumlu oğlunu 33 yıldır her yerde aradığını ifade eden Çelik, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te buldu. Yaşlı adam, yıllar sonra ilk kez canlı yayında oğlu Ozan'ın sesini duydu. Baba – oğul telefon konuşmasında neler yaşadı?

En son 6 aylıkken gördüğü oğlunun sesini ilk kez duyan baba büyük bir heyecan yaşadı. Oğlu Ozan'ın tepkisiyse babasının istediği gibi olmadı. 33 yaşındaki evlat, "Kendisiyle muhatap olmak istemiyorum. Babam olduğunu şimdi öğrendim. Yaşadığını bile bilmiyordum. Ben 33 sene onu aradım ama hiçbir yerde izine rastlamadım" sözlerini kullandı. Ozan, annesinden hesap sormasını isteyen babasına sert çıkarak annesinin 5 – 6 ay önce öldüğünü açıkladı.

"Askere gittiğim gün babam öldü"

Annesinin kendisini yokluk içinde büyüttüğünü dile getiren genç adam, "Beni merdiven silerek büyüttü. Varlığı, yokluğu, her şeyi ondan öğrendim. Dayımlarla birlikte aile hayatını da çok güzel yaşadım" dedi. Babasını daha önce mahalle mahalle gezerek aradığını söyleyen Ozan, askere gittiği gün babasından vazgeçtiğini söyledi. Ozan, "Askere giderken benim babam öldü. Herkesin babası yanındayken benim babam yoktu" diye konuştu.

Müge Anlı'nın ısrarlarına rağmen babasıyla görüşmek istemediğini vurgulayan Ozan, kardeşleriyle bir araya gelmek istediği söyledi.

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ozan, babası Turan Çelik'i affedecek mi? İkili bir araya gelecek mi? Tüm sorular, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yanıt bulacak.

Oğluyla telefonda konuşan Turan Çelik neler yaşadı?