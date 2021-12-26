Emel vuruluyor!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 34. Bölüm etiketi #Mucizelereİnan, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Kardeşlerim 34. Bölümde neler yaşandı?

Nebahat acil ameliyata alınır ve omzuna platin konur. Akif bu durumu Orhan'a karşı kullanır ve sessiz kalmasını sağlar. Doruk ise annesine olanlar yüzünde Orhan ve Ömer'le kapışır. Ömer ile Asiye'nin biriktirdikleri para suyunu çekmektedir. Yemek ve yakacak almakta zorlanırlar. Nebahat'in durumu düzeldiği halde Orhan'ın içine kapanmasına kimse anlam veremez. Fakat bu durum okulda kamplaşmaya neden olur. Asiye ve Doruk'un arası açılırken yeni bir kutuplaşma yaşanır; Ömer, Oğulcan ve diğerleri arasında. Tolga, Cemile konusunda Ömer'i tehdit eder. Cemile ile arasındaki ilişkiye karışmamalarını söyler.

Okulda Aybike-Berk, Doruk- Asiye, Süsen ve Ömer arasında soğuk rüzgarlar eserken Harika ve Oğulcan'ın mutluluğu herkesi şaşırtır. Zengin bir eve temizliğe giden Asiye yanında Emel'i de götürür ancak küçük Emel hastadır. Evin sahipleri hafta sonu şehir dışında olacaktır. Emel uyuya kalınca Asiye Ömer'i yardıma çağırır. Emel'in uyanmasını beklerken evin sahiplerinin planı değişir ve aniden eve gelirler. Ömer'i hırsız zannedip kendilerini korumak için silah çekerler. Arbede de silah ateş alır ve Emel vurulur.