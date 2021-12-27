Çocuğa şiddetin görüntüleri Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı

Aile içi şiddet ve ihanet iddiasıyla bitme noktasına gelen evlilikte olan çocuklara oldu. İki çocuk, babalarının şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Esra Erol'da atv ekranına gelen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eşi Metin Çınar'ın kendisine ve iki çocuğuna şiddet uyguladığını dile getiren Tuğba Nur Sabancı Çınar, şiddetin görüntülerini paylaştı. Ekrana gelen görüntüler izleyenlerin büyük tepkisini çekerken 28 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, eşinden bir an önce boşanmak istediğini söyledi.

Çınar çifti neden daha önce ayrılmadı?

Aile içi şiddetin yıllardır devam ettiğini ifade eden genç kadın, daha önce de boşanmak istediğini ifade etti. Boşanma süreçlerinde sürekli tehditlere maruz kaldığını dile getiren Tuğba Nur Sabancı Çınar, "Fethiye'de yaşıyorum. Kocam 'sana Fethiye'yi dar ederim, iş güç bulamazsın' diyerek sürekli beni tehdit etti. Düzeliriz diye bekledim ama olmadı" sözlerini kullandı.

Bir dönem aldatıldığını hissettiğini söyleyen iki çocuk annesi kadın o günleri şöyle anlattı: "Yaylada bir evimiz vardı. Metin bir gün orada kalacağını söyledi ama ben inanmadım. O gece aileme kontrol ettirdim ve Metin orada yoktu. Eşimin beni aldattığını düşünüyorum" dedi.

Kayınpeder canlı yayına bağlandı, ortalık karıştı

Kayınpeder Cengiz Çınar'ın yayına bağlanmasıyla canlı yayında gergin anlar yaşandı. Gelinine yönelik suçlamalarda bulunan Cengiz Çınar, "Anneleri de çocukları dövüyordu. Ben bunu çocuklardan öğrendim. Alkol de kullanıyor. Pandemide bir gece yarı çıplak şekilde içki almaya inip kavga çıkardı" sözlerini kullandı. Bu konuşmalarının ardından gelininden büyük tepki gören Çınar, çocukların koruma altına alınması gerektiğini savundu. Anne Tuğba Nur Sabancı Çınar ise bu sözler karşısında çılgına dönerek çocuklarına kendisinin bakacağını söyledi.

Esra Erol, çocuklara karşı olan şiddetin uzunca bir süre görmezden gelindiğini belirterek bu konuda herkesin doğru bir davranış sergilemesi gerektiğini vurguladı. Birbirinden ilginç konuları gündeme getiren Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de canlı yayınla atv'de.