Gerçekler ortaya çıktı

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi altıncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #ElvedaBaba etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

26.Bölümde neler oldu?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşmasıyla ortalık karıştı. Herkes Adnan'ın sağlığı için endişelendi. Ferit ve Ayşe, Adnan'ın doktor kontrolünde olması için ellerinden geleni yapsa da Adnan'ı bir türlü ikna edemediler. Yaman'la görüşen Adnan, Yaman'ın restine karşılık verdi ve durmayacağını, her şeyi açıklayacağını söyledi. İkili arasında ipler iyice gerildi.

Adnan tüm aileyi konakta toplayıp Yaman gerçeğini anlatmak isterken holdingten gelen telefonla her şey alt üst oldu. Ferit ve Sinan hemen holdinge gidip neler olup bittiğini anlamaya çalıştığında dosyaları inceleyen Ferit otel inşaatıyla ilgili gerçeği fark etti.

Yaşananlardan kendini sorumlu tutan Adnan, arabasını uçurumun kenarına sürdü. Üstelik burada davetsiz bir misafiri vardı. Adnan'ın kaza haberi üzerine olay yerine giden Sancakzadeler acı haberle sarsıldı. Adnan'ın ölümüyle herkes derin bir üzüntü yaşadı. Adnan'ın ölümünün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu anlaşılamadı.

Holdingteki son hamlesini tamamlayan Yaman için intikam günü geldi. Hande ve Yaman, konağın tapusunu da ellerine alarak Sancakzadelerin karşısına dikildiler. Yaman kendisi hakkındaki gerçeği açıkladı.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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