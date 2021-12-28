Osman Bey, gizlice Kayı Obası’na giriyor… Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı atv.com.tr’de

atv ekranlarında Kuruluş Osman heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Zindana atılan Şeyh Edebalı’yı kurtarmak isteyen Osman Bey hangi hamleleri yapacak?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 77. Bölüm fragmanı ile sosyal medyanın gündemine düştü. atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman 77. Bölümü ile Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

Osman Bey ittifakları bozabilecek mi?

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah, Şeyh Edebalı'yı zindana atıyor. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için bir plan yapıyor. Osman Bey stratejik bir hamle olarak Vezir Alemşah ve tekfurlar arasında ittifakı bozma yoluna gidiyor. İnegöl pazarını hedef alan Osman Bey'in planı Şeyh Edebalı'yı zindandan kurtarmakken Kosses de Rogatus'u yanına çekmeye çalışıyor. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak isteyen Kosses, önce Osman Bey'le birlik olurken Rogatus'la da aynı yolda hareket etmek için strateji yapıyor.

Kayı Obası'na gizli bir şekilde giderek ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşen Osman Bey, ağabeyine hesap soruyor. Osman Bey, Gündüz Bey ile sert konuşmasının ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikiliyor. Osman Bey kılıcını, Vezir Alemşah'ın boğazına dayıyor.

İşte Kuruluş Osman 77. Bölüm için merak edilen sorular şöyle;

Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı zindandan kurtarabilecek mi?

Gizlice Kayı Obası'na giderek önce Gündüz Bey'in, sonra Vezir Alemşah'ın karşısına dikilen Osman Bey'i bekleyen tehlike ne?

Vezir Alemşah ve tekfurlar arasındaki ittifak bozulacak mı?

Osman Bey ile Vezir Alemşah arasında neler yaşanacak?

Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

Kuruluş Osman 77. Bölüm tanıtımı atv.com.tr'de...