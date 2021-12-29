'Destan' 6. Bölüm zirvede yer aldı

Akkız kaçmak için hayatını ortaya koyduğu Gök Saray’a büyük bir sürprizle döndü

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', muhteşem altıncı bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #ÇiftBaşlıKurt etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.'Destan', altıncı bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,55 reyting ve %19,91izlenme payı alarak birinci oldu.

'Destan'ın altıncı bölümünde, Balamir'in nişan toyunda Alpagu Han'ı küçük düşürmesi üzerine taht kavgası alevlendi. Balamir, Kurultay'ın toplanmasını ve yeni kağan seçilmesi gerektiğini öne sürerken, Alpagu Han, boy beylerini yanına çekebilmek için saraydaki tüm kıymetli eşyaları hediye olarak dağıttı.

Yaman'ın da desteğini alan Batuga, Akkız ve Sırma'nın özgürlüğüne kavuşmasını sağlarken, Dağ Hanlığı'yla birlikte göç etmelerini tavsiye etti. Akkız ise elde ettikleri ipucunun peşine düşerek Tılsım Hatun'un masumiyetini kanıtlamak üzere çalışmaya başladı. Çift başlı kurtun pençesini bulmak üzere tüm gücünü kullanan Alpagu Han, Balamir ve ordusunun tüm silahlarının toplanması emrini verdi. Akkız, Çolpan Hatun'la birlikte Tılsım Hatun'un masumiyetini kanıtlamak için çalışırken, Kaya Tegin'den baskın yedi. Akçiçek'in Alpagu Han'a ok atan kişinin Akkız olduğunu söylemesi üzerine Gök Saray harekete geçerken; Akkız, Alpagu Han'ın yarasını iyileştirebilecek tek kişi olan Kün Ata'yla birikte sarayın kapısında göründü!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...