Destan 6. Bölümü ile zirveye oturdu! Akkız ile Batuga yeni bölümde neler yaptı?

Destan, Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. atv ekranlarına gelen dizinin son bölümünde neler yaşandı? Destan son bölümü şimdi atv.com.tr'de.

Her bölümüyle büyük heyecana sahne olan Destan, 6. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Salı akşamlarına damga vuran dizi, Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. #ÇiftBaşlıKurt etiketi ile sosyal medyada konuşulan Destan, Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı. Bozdağ Film imzalı Destan'ın son bölümünde neler yaşandı?

Asılan kızın 'pençe' olmadığı ortaya çıktı

Kaderleri bir yazılan Akkız ve Batuga, Çift Başlı Kurt sırrının ortaya serilmemesi için çalıştı. Pençe diye asılan kızın gerçek pençe olmadığının ortaya çıkması ise Gök Hanlığı'nı zor durumda bıraktı. Alay konusu olan Gök Hanlığı içinde söylentiler baş gösterirken Alpagu Han ve Ulu Ece duruma el koymaya çalıştı. Balamir, asılan kızın pençe olmadığını söyleyen Müslüman çocuğu zindana atıp onu konuşturmak istedi. Gök Hanlığı'nın planına karşı Batuga da bir hamle yaparak Müslüman çocuğun bildiklerini açıklamasını engelledi.

Akkız, Kaya Tegin'den baskın yedi

Akkız ise Tılsım Hatun'un masumiyetini kanıtlamak için çalışmalara başladı. Elde ettiği ipucunun peşine düşen Akkız, Batuga'nın da yardımını aldı. Akkız, Tılsım Hatun'un masum olduğunu ispatlama yolunda Çolpan Hatun'un da desteğiyle yola çıktı. Bu sırada Kaya Tegin'den baskın yiyen Akkız ile Kaya Tegin'in kılıçlarla kapışması bölüme damga vuran sahne olarak akıllara kazındı.

Akçiçek, Alpagu Han'a ok atan kişinin Akkız olduğunu söyledi. Bunun üzerine Alpagu Han ve Gök Saray harekete geçti. Akkız ise Alpagu Han'ın yarasını iyileştirebilecek tek kişi olarak sarayın kapısına dayandı.

Destan 6. Bölüm izleyicilerin büyük beğenisini toplarken yeni bölümde neler yaşanacağı da merak konusu haline geldi. Reyting listesinin zirvesine oturan Destan 6. Bölümü ile atv.com.tr'de.



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