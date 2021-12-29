Turgut Bey ve Mari muradına erdi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 77’nci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Turgut Bey ve Mari nihayet muradına ererek Harmankaya’da yapılan düğünle evlendi.

Ağabeyinin zoruyla Tekfur Nikola'yla evlenmeyi kabul etmeyen Mari, Turgut Bey tarafından İnegöl Kalesi'nden kurtarılmıştı. Mari'nin ağabeyi Tekfur Kosses, gerçekleri öğrenince Nikola'dan intikam almak için yemin etmiş ve Osman Bey'le birlikte hareket etmeye başlamıştı. Kardeşi Mari'nin Turgut Bey'le evlenmesine izin veren Kosses tek şart olarak düğünün Harmankaya'da yapılmasını istedi.

Harmankaya düzenlenen düğün toyunda nikahı Kumral Abdal kıydı. Tarafların ve şahitlerin olurunu alan Kumral Abdal, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme" diyerek dua etti.

Osman Bey'in "Nikahı kıydık şimdi pusatları çekmek vaktidir" deyince alpler meydana çıktı. Turgut Bey de alplerin karşısına çıkarak kılıç kalkan oyununa katıldı. Bu etkileyici manzara karşısında şaşkınlığa düşen Kosses, Osman Bey'e "Tebrik ederim Osman Bey. Bu kadar kısa sürede böyle etkileyici bir düğün" dedi. Osman Bey'in cevabı ise "Şaşırmayasın Kosses! Biz cenge de düğüne de her daim hazırız…"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 77'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.