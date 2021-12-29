Yalnız Kurt çok yakında atv’de! “Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur”

Yalnız Kurt atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2022 yılının iddialı yapımlarından olan Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt’un yeni tanıtımı yayınlandı.

atv ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt, çok yakında izleyicisiyle buluşuyor. Yalnız Kurt yeni tanıtımı ile büyük heyecan yaratırken fragmandaki iddialı sözlerle de gündeme oturdu. Osman Sınav imzalı dizinin oyuncu kadrosunda ise Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncular yer alıyor.

Yalnız Kurt, tanıtımı ile beğeni topladı

Merakla beklenen Yalnız Kurt dizisinin yeni tanıtımındaki sahneler yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutma iddiasında olan dizinin son tanıtımında da birçok dikkat çeken öge yer aldı. Terör örgütlerinin, faili meçhul cinayetlerin ve darbelerin konu edildiği dizinin tanıtımı sosyal medyanın da gündemine girdi.

Yalnız Kurt aksiyon sahneleri, tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte en çok konuşulan konulardan oldu. Silahlı saldırılar, dövüş sahneleri, tuzaklar ve kovalamacalar dizinin aksiyon dolu olacağına dair önemli sinyaller verdi.

Çok yakında atv'de yayınlanacak olan Yalnız Kurt fragmanı içinde geçen sözlerse şöyle;

Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben. Toprağa karışmadan önce görmeyi beklediğim tek bir şey var: Yalnız kurdun, yedi başlı ejderhanın yedi başını da kesip alt üst olan her şeyi yerine oturtması.

Gücün gerektiği zaman seninle denk ya da senden daha güçlü birine karşı kullanırsan yiğit olursun. Ama senden daha zayıf birine karşı kullanırsan o zaman zalim olursun. Sen de gücünü zalime karşı, mazlumları korumak için kullan.

Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur.

Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt çok yakında atv'de.