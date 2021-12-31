Esra Erol’dan bir rekor daha!

“Esra Erol’da” YouTube kanalı 1 milyon…

atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşan Esra Erol yeni bir rekora daha imza attı. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen ve 7 sezondur reytinglere damga vuran Esra Erol'da programı başarısını dijital platforma taşıdı. Esra Erol'da Youtube Kanalı 1 milyona aboneye ulaştı.

Kayıpları buluşturan, acıları mutluğa dönüştüren, evlilik vaadiyle dolandırılanlara umut olmaya çalışan ve birçok kişinin hayatına dokunan fenomen program Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen "Nefes aldıkça umut hep var" ilkesiyle yola çıkan ve başarılarını ödüllerle taçlandıran Erol, bu defa da YouTube 1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini aldı. Esra Erol'a ödülünü atv Dijital Medya Direktörü Onur Yıldırım takdim etti. İtalya'dan Japonya'ya kadar programın ilgiyle takip edildiğine değinen Yıldırım, abone olmadan izleyen kişi sayısının ise, yaklaşık 5 milyon olduğuna dikkat çekti.

Sevilen sunucu Esra Erol, abone olan herkese teşekkür ederek: "Hep diyoruz ya kamera arkasında kocaman bir aile var diye. atv'nin tüm dijital medya yönetimini Onur Bey ve ekibi yapıyor onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sizler kamera arkasının kahramanlarısınız... " açıklamasında bulundu. Erol, herkesi YouTube Kanalı'na abone olmaya davet etti.

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