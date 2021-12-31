Züleyha, İzmir'de Hakan'ın izini bulabilecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 119'uncu bölümüyle ekrana geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 119'uncu bölümü #SeniKimseAlamaz etiketiyle gündem oldu.

Züleyha bu kez Şermin ve Betül'e acımadı

Fikret'in nişan atmasının şokunu atlatamayan Betül ve Şermin'in kapısını bu kez Züleyha çaldı ve konağı derhal boşaltmalarını istedi. Çaresiz kalan Şermin ve Betül, konağı terk etmek zorunda kaldı ve çevirdikleri dolaplar açığa çıkmasın diye bir gecekondu mahallesine taşındı. Züleyha merhamet edip şikâyetini geri almışken, Şermin ve Betül gazetecilerin karşısında Züleyha hakkında ileri geri konuşmaya kalkınca Züleyha Betül'ün yaptıklarını belgelerle kanıtladı.

Hakan, Züleyha'yı kimin vurduğunu öğrenemedi

Hakan'ın neden savcıya karşı gelip cezaevine girmek istediği açıklığa kavuştu. Züleyha'yı Mahmut'un vurduğuna ikna olmayan Hakan, koğuşta Mahmut'u karşısına alıp gerçekleri öğrenmek istedi ama Abdülkadir ve Vahap'ın kurduğu tuzak her şeyi alt üst etti. İkili, Mahmut'u zehirleyip ölümüne sebep olunca Hakan'ın soruları cevapsız kaldı.

Züleyha'nın başı belada mı?

Züleyha, savcıdan Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü öğrenince cenazeye gitmek istedi. Hakan'ı orada bulacağını düşünen Züleyha'ya Fikret de eşlik etti ve ikisi İzmir'e doğru yola çıktı. Züleyha'nın kendisine bıraktığı mesajı gören Hakan, kardeşinin cenazesini Abdülkadir'le birlikte uzaktan izlemek zorunda kaldı.

Cenazenin gecesinde otel odasında uyuyan Züleyha, gizemli bir el tarafından uyandırıldı ve büyük korkuya kapıldı.

Bir Zamanlar Çukurova 119. Bölümü izlemek için tıklayın