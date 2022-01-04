Esra Erol Youtube’da 1 Milyon aboneye ulaştı!

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşıyan Esra Erol bir rekora imza attı.

Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen, reytinglere damga vuran Esra Erol'da programı başarısını dijital platforma da taşıyarak Youtube kanalında 1 milyona aboneye ulaştı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen, başarılarını ödüllerle taçlandıran Erol, bu defa da YouTube 1 milyon aboneyi simgeleyen plaketini aldı.

Esra Erol'a ödülünü atv Dijital Medya Direktörü Onur Yıldırım takdim etti. İtalya'dan Japonya'ya kadar programın ilgiyle takip edildiğine değinen Yıldırım, abone olmadan izleyen kişi sayısının ise, yaklaşık 5 milyon olduğuna dikkat çekti. Sevilen sunucu Esra Erol, abone olan herkese teşekkür etti.

Esra Erol Youtube sayfası için tıklayın

Kayıpları buluşturan, acıları mutluğa dönüştüren, evlilik vaadiyle dolandırılanlara umut olmaya çalışan ve birçok kişinin hayatına dokunan program Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor.

İzlemek için tıklayın