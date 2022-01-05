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Aralık'ta da herkes atv.com.tr izledi

GİRİŞ TARİHİ:  05.01.2022, 17:53 GÜNCELLEME TARİHİ:  05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:55
Aralık'ta da herkes atv.com.tr izledi

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'nin internet sitesi atv.com.tr, Gemius resmi sonuçlarına göre Aralık ayında 6 kategoride birinci oldu.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Aralık ayında Web Sitelerinde "Visits", "Views", "Average Time" ve "Time Per Visit" Stream'de "Views", Uygulamada ise "Views" kategorilerinde tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.
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