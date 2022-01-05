Aralık'ta da herkes atv.com.tr izledi

PAYLAŞ

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'nin internet sitesi atv.com.tr, Gemius resmi sonuçlarına göre Aralık ayında 6 kategoride birinci oldu. Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Aralık ayında Web Sitelerinde "Visits", "Views", "Average Time" ve "Time Per Visit" Stream'de "Views", Uygulamada ise "Views" kategorilerinde tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.