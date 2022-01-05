Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 4 Ocak Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,41 izlenme oranı ve %27,48 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Eşim Fatih'i düzenli olarak dövüyordum, zorunda olduğum için onunla evlendim

Esra Erol'da programına konuk olan Fatih Bey, eşi Sevda'nın patronu ile kaçtığını iddia etti. İddialar sonrası Fatih Bey ve eşi Sevda Hanım stüdyoda yüzleşti.

Sevda Hanım eşini düzenli olarak dövdüğünü anlattı stüdyodakileri ve izleyenleri şok etti. Kocasını aldattığını da kabul eden Sevda'nın tavırları hem izleyenleri şaşkına uğrattı. Sosyal medyada da gündem olan Sevda'nın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı. Programa bağlanan Sevda'nın babası ise canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulundu. Sevda'nın babası; ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı" dedi.