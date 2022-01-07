Yeni bölüm heyecanla bekleniyor

'Destan'da taht mücadelesi yeni bir safhaya geçiyor

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', atv ekranında yayınlanan ve büyük ilgi gören altı bölümüyle şimdiden TV tarihine geçti. Reytinglerde zirvede yer alan ve sosyal medyada da rekor etkileşim alan 'Destan' yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de trendlerde yer alıyor. 'Destan' yeni bölümüyle 18 Ocak Salı akşamı atv ekranında olacak.

Görkemli prodüksiyonu, sürükleyici öyküsü ve derinlikli karakterleri ile kısa sürede televizyon dünyasına farklı bir soluk getiren ve bağımlılık yaratan 'Destan'ın hayranları, Gök Hanlığı tahtına kimin oturacağı konusundaki farklı teorilerini sosyal medyadan paylaşıyor.

'Destan'ın ilk bölümünde Gök Hanlığı'nın acımasız kağanı Alpagu Han'ın Akkız'ın okları ile yaralanıp ölümden dönmesi, taht kavgasını fena halde kızıştırdı. Alpagu Han yaşama tutundu ancak yaralarının bir türlü iyileşmemesi kardeşi Balamir'in ordusuyla başkente gelip taht üzerinde hak iddia etmesine gerekçe oldu. Balamir, kurultayın toplanmasını ve yeni han seçilmesini talep etti.

Alpagu Han'ın oğulları Kaya ve Temur, amcalarının bu hamlesi karşısında babalarının tahtına sahip çıktı. Alpagu Han tarafından veliaht ilan edilen Kaya Tegin geçici olarak tahta oturup Balamir'in önünü keserken, Temur da kardeşini destekledi.

Taht için en sürpriz aday ise kuşkusuz Batuga. Kağanın oğlu olmasına rağmen kimsenin veliaht olarak görmediği Batuga, han olmak istediğini yalnızca sırdaşı Akkız'a söyledi. Akkız da taht yolunda Batuga'ya yardım edeceğine söz verdi!

'Destan'ın merakla beklenen yeni bölümlerinde Gök Kağanlığı'ndaki taht mücadelesi daha da şiddetlenecek. Alpagu Han tahtını koruyabilecek mi? Alpagu Han'ın ardından tahta çıkacak isim Kaya Tegin mi olacak? Balamir kurultayda istediği sonucu alabilecek mi? Batuga, Akkız'ın desteği ile rakiplerini saf dışı bırakabilecek mi?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…