Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 7 Ocak Cuma günkü yayınıylaTüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,30 izlenme oranı ve %26,74 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Esra Erol'da büyük hesaplaşma…

Esra Erol'da programında Fatih ve Sevda arasında yüzleşme gerçekleşmiş. Sevda'nın babası canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulunarak ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı, başka bi eş buldu.'' demişti. Bulunan eş ise evli ve bir çocuk babası olan Niyazi Bey'di.

Dünkü canlı yayında ise Esra Erol, Sevda Hanım, annesi ve Niyazi Bey'in bugün olmadığını, zira kaçtıklarını, ekiptekilerin de konuştuklarını, Sevda Hanım'ın "Annem, Niyazi abiyi bırakmak istemedi, beraber gittik" dediğini dile getirdi. Niyazi Bey'in kızı Fatoş Hanım, babasına ulaşamadıklarını, telefona Sevda Hanım'ın çıktığını, kendisini engellediğini söyledi." Babasına ulaşamayan Fatoş gözyaşları içinde Esra Erol'da canlı yayında babasına seslendi. Kızının ve eşinin konuşmalarını izleyen Niyazi Bey ise sonunda Esra Erol canlı yayınında eşi ve kızıyla yüz yüze geldi. Sevda'nın annesiyle arasında bir şey olamadığını sadece canı sıkıldığı ve ailesinin kıymetini anlaması için ailesine böyle bir şey yaptığını anlattı.