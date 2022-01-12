Büyük adamlar, küçük olayların içine düşüyor! Aman Reis Duymasın, Perşembe 20.00’de atv’de

Aman Reis Duymasın, Perşembe akşamı atv ekranlarına geliyor. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinin başına gelenler herkesi şaşırtıyor.

Yeraltı dünyasının önemli isimleri sessiz bir tatil planlasa da başlarına gelmeyen kalmıyor. Aman Reis Duymasın, Perşembe akşamı saat 20.00'de atv ekranlarına geliyor. Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film baştan sona eğlence vadediyor.

Ekip tatile çıkıyor, başlarına gelmeyen kalmıyor

Yaşadıkları büyük hayatın tam zıddı bir tatile çıkmayı planlayan ekip, küçük bir kasabayı seçiyor. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılan yer altının güçlü isimlerinin başına gelmeyen kalmıyor. Tüm bu yaşananların sonunda ekip, kendilerini nezarethanede buluyor. Başlarına gelen olayların kendi dünyalarında duyulmaması için çaba harcayan ekip bunu başarabilecek mi? Reis, yaşananları öğrenecek mi?

Büyük mafyaların yaşadığı küçük ve önemsiz olaylar sonrasında başlarına gelenler muhteşem bir komediyle harmanlanıyor. Aman Reis Duymasın, Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.