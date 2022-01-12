Eğlence yeni filmde de devam ediyor! Çakallarla Dans 4 bu akşam 20.00’de atv’de

Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet yepyeni bir maceraya atılıyor. Çakallarla Dans 4, atv ekranlarına geliyor.

Türk sinemasının son yıllardaki en önemli komedi serilerinden olan Çakallarla Dans, dördüncü filmiyle atv ekranlarına geliyor. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı Çakallarla Dans 4 bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak.

Çakallarla Dans 4'te neler olacak?

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmadığı Çakallarla Dans 4'te Fikirtepe'nin has çocukları yine başlarını belaya sokuyor. Ekonomik sebeplerden dolayı bir arada yaşamaya başlayan 'çakallar', berber Hüseyin'in çılgın planı karşısında harekete geçiyor. Hüseyin'in Almanya'da yaşayan kayınçosunun bıraktığı haritanın neyi işaret ettiği bilinmezken Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet Edirne'ye doğru yola koyuluyor. Çakalların düşüncesi ise bu haritanın bir hazineyi işaret ettiği…

Baştan sona muhteşem bir komedi olan Çakallarla Dans 4 hiç düşmeyen temposuyla izleyenleri ekran başına kilitlerken herkesi eğlenceli bir maceraya devam ediyor.

Senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin yazdığı filmin yönetmen koltuğunda da Murat Şeker oturuyor. Çakallarla Dans 4, bu akşam 20.00'de atv'de.