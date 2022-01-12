Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 11 Ocak Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,75 izlenme oranı ve %26,33 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Niyazi Bey'in eşinden af diledi…

Esra Erol'da programında iki çocuk babası olan Niyazi Bey eşini ve cocukarını bırakarak Hatice Hanımla birlikte olmuş, daha sonra kararından pişmanlık duyarak eşinden af dilemişti. Dünkü canlı yayına elinde çiçeklerle gelen Niyazi Bey eşi Zeliha Hanım'dan eve geri dönmek için af diledi.

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