Esra Erol’da ilginç iddia: “Eşim günde 21 saat okey oynadı, ardından beni terk etti”

atv’nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da yine gündem belirliyor. ‘Online okey’ yüzünden dağılan yuva kurtulacak mı? Yanıtı Esra Erol’da!

İnternetten okey oynamaya başlayan karısının evi terk ettiğini söyleyen Etem Başar, Esra Erol'da programına damga vurdu. Karısı Elif Başar'ın babaannesinin ölümünden sonra internetten edindiği arkadaşlarıyla okey oynamaya başladığını söyleyen Etem Başar, bu noktadan sonra evliliklerinin yolunda gitmediğini dile getirdi. Karısının başka biriyle gitmediğini söyleyen Başar, "Eşim beni terk ettikten sonra çocukları da alarak ailesinin yanına gitti" diye konuştu.

Eşiyle aralarında hiçbir zaman büyük tartışmalar yaşanmadığını vurgulayan Etem Başar, "Kavgamız yoktu, dört dörtlük bir evliliğimiz vardı. Birbirini seven anlaşan bir çifttik. Sorunlar başlayınca doktora da götürdüm ama ilaçlarını kullanmadı" dedi. Karısının günde 21 saat okey oynadığını öne süren Başar, tüm problemlerin bu noktada başladığını savundu

Elif Başar, kocasıyla görüşmek istemedi

Elif Başar eşinden ayrılma noktasında kararlı olduğunu ve yayına katılmak istemediğini belirtti. Başar, "Etem'in ilk eşi bir türlü hayatımızdan çıkmadı" sözlerini kullandı. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Etem Başar'ın kayınvalidesi de benzer bir iddia ortaya attı.

Etem Başar, eşinden ve kayınvalidesinden gelen 'ilk eş' iddialarını yalanlarken hayatında sadece Elif Başar olduğunu vurguladı.

"Başar Çifti barışacak mı" sorusunun yanıtı Esra Erol'da belli olacak. Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de.