Destan 7. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Dikkat çeken sahneler…

Destan 7. Bölümü ile Salı akşamı 20.00’de atv ekranlarına geliyor. İşte yeni bölüm fragmanında öne çıkan anlar…

atv ekranlarında her bölümüyle büyük heyecana sahne olan Destan'ın yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Destan 7. Bölüm 2. Fragmanı hangi sahneleriyle dikkat çekti? İşte, yeni bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyecek o anlar…

"Dağ'ın onurunu geri alacağız"

Dağ Hanlığı ve Gök Hanlığı arasındaki amansız çekişme devam ediyor. Akkız, Dağ'ın onurunu geri almak isterken Gök Devleti içinde de Balamir'in söylemleri dikkat çekiyor. Batuga ise onun oyununu ortaya çıkarmak için plan yapıyor. Dövüş sahneleriyle büyük ilgi gören fragmanın son sahnesinde Akkız ile Alpagu Han'ın konuşması da herkesi şaşırttı.

Destan 7. Bölüm 1. Fragmanı da büyük bir beğeniyle izlenirken yeni fragman muhteşem görüntüleriyle heyecanı yükseltti.

Reyting listesinde liderliği kaptırmayan Destan 7. Bölümü ile Salı akşamı 20.00'de atv'de.

Destan 7. Bölüm 1. Fragmanı

Destan 7. Bölüm 2. Fragmanı