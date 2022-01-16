Kaynaşma yemeği kanlı bitti!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 35. Bölüm etiketi #Kardeşlerim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Kardeşlerim 35. Bölümde neler yaşandı?

Emel'in kaza ile vurulmasından kendilerini sorumlu hisseden İlknur ve Burhan kardeşleri yalnız bırakmaz ve elleri kolları dolu olarak sürekli ziyarete gelirler. Aldıkları hediyelerin yanında bir de tüm aileyi evlerine kaynaşma yemeğine davet ederler. Yemekte İlknur'un yeğenleri Emir ve Özge de vardır. Ancak ilk andan itibaren gençler özellikle de Ömer ile Emir arasında soğuk rüzgarlar eser.

Okulda ise paintball gezisi düzenlenir. Oğulcan'ın hatası ile oyunu mavi takım kazanır. Gezi dönüşü Ömer, okulun otoparkında Tolga'yı dayak yemekten kurtarır. Ancak Tolga, olayın sonuna yetişen Cemile'ye kendisini dövenin Ömer olduğunu söyler.

Suzan ile Resul'ü kıskanan Ayla iş yemeğini basar ve boşanma evraklarını yırtıp atar.

Emir'in sürekli laf sokup aşağılamaya çalıştığı konuşma kontrolden çıkar. Kardeşleri Emel'i teyzesinin ölen kızının yerine koyup eve yerleşeceklerini iddia etmesiyle kavgaya dönüşür. Ömer, Emir'in üzerine saldırır. Onları ayırmaya çalışan Oğulcan ise Emir'in düşüp kafasını taşa çarpmasına neden olur. Kanlar içine yerde yatan Emir'in durumu herkesi şoka sokar.