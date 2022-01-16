atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt için yeni tanıtım yayınlandı. Her tanıtımda heyecanı tırmandıran dizi, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un yeni tanıtımına "Dede Korkut Duası" damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan yeni dizi Yalnız Kurt çok yakında atv'de.
İlk tanıtımından bu yana heyecanla beklenen dizinin son tanıtımında da dövüş sahneleri yer aldı. Yalnız Kurt'un yeni tanıtımında yer alan gözü bağlı çocuğun sırrı da büyük bir merak konusu haline geldi. Silahların ve kavganın konuştuğu tanıtım büyük bir ilgiyle izlendi.
Yerli kara dağların yıkılmasın
Gölgelice kaba ağacın kesilmesin
Coşkun akan görkemli suyun kurumasın
Kanatlarının ucu kırılmasın
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Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin
Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin
Allah'ın verdiği umudun kesilmesin
En sonunda arı imandan ayırmasın!
Osman Sınav imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncular yer alıyor. Yalnız Kurt çok yakında atv'de.