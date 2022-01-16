Yalnız Kurt yeni tanıtımı ile bir kez daha gündem oldu. Dede Korkut Duası’nın yer aldığı tanıtım büyük ilgi görürken tanıtımda diziyle ilgili önemli mesajlar yer aldı.

atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt için yeni tanıtım yayınlandı. Her tanıtımda heyecanı tırmandıran dizi, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un yeni tanıtımına "Dede Korkut Duası" damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan yeni dizi Yalnız Kurt çok yakında atv'de.

İlk tanıtımından bu yana heyecanla beklenen dizinin son tanıtımında da dövüş sahneleri yer aldı. Yalnız Kurt'un yeni tanıtımında yer alan gözü bağlı çocuğun sırrı da büyük bir merak konusu haline geldi. Silahların ve kavganın konuştuğu tanıtım büyük bir ilgiyle izlendi.

Yalnız Kurt'un son tanıtımında dile getirilen Dede Korkut Duası da izleyenlerin meraklanmasına neden oldu. İşte Yalnız Kurt yeni tanıtımında geçen o duanın sözleri;

Yerli kara dağların yıkılmasın

Gölgelice kaba ağacın kesilmesin

Coşkun akan görkemli suyun kurumasın

Kanatlarının ucu kırılmasın

***

Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin

Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin

Allah'ın verdiği umudun kesilmesin

En sonunda arı imandan ayırmasın!

Osman Sınav imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncular yer alıyor. Yalnız Kurt çok yakında atv'de.