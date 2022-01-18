Akkız ve Batuga yeniden buluştu!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki yedinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

'Destan'ın yedinci bölümünde, gizlice kaçtığı Gök Saray'a yanında Alpagu Han'ı tedavi edebilecek tek kişi olan Kün Ata ile birlikte dönen Akkız, herkesi şaşırttı. Özellikle Batuga, saraydan kaçabilmesi için uzun süre uğraştığı ve geri dönmeyeceğine söz veren Akkız'ın saraya gelişine hayli öfkelendi.

Oysa Akkız'ın başka bir planı vardı. Kün Ata'yı saraya getirerek Alpagu Han'ı can evinden yakalayan Akkız; teginler Kaya ve Temur'un Çolpan Hatun'ın esiri olduğunu söyleyerek fidye pazarlığı yapılması gerektiğini açıkladı.

Bu sayede kendi canını sağlama alan Akkız, bir süre sarayda kalmayı garantiledi ve ilk fırsatta gizlice Batuga ile buluştu. Batuga, "Sen nası geri dönersin? Sen nasıl ölümü göze alırsın?! Ben sana git ve beni unut diye buyurmadım mı?" diyerek Akkız'a çıkıştı. Akkız ise "Seni unutmadım da döndüm diye kızıyosan hiç boşa kızma Teginim! Unutmaya başladım bile ben! Balamir Pençe'ye ordu kurmuş! Temur'u ellerinden kurtardık! Bir taşla üç kuş vuracak. Baban yakalamayı beceremediği Pençe'ye iki oğul kurban verecek, Balamir rakipsiz kurultaya gidecek, bütün suç da bana kalacak" diyerek gerçeği açıkladı.

Amcasının planını öğrenen Batuga büyük şaşkınlık yaşarken, Akkız "Yaman'la Sırma dışarda. Balamir'i durdurmamız gerek. Buyruk ver, biz Balamir'i öldürelim" dedi. Oysa Batuga'nın başka planları vardı. Akkız'a afyon şurubu veren Batuga, "Tutkun'a içir dışarı gel" diyerek amcasını durdurmak üzere harekete geçti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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