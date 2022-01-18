Akkız'ın hamlesi herkesi şaşırttı!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki yedinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

'Destan'ın yedinci bölümünde, oğulları Temur ve Kaya'yı Çolpan Hatun'un elinden kurtarabilmek için taviz vermek zorunda kalan Alpagu Han, Gök Saray'a döndükten sonra kendisini düşürdükleri durumdan ötürü Kaya ve Temur'dan hesap sordu.

Teginler hanın gazabından nasibini alırken, Alpagu Han, Akkız'a ise "Her şeyi öğrendim. Bir oğlumu hakkınla yendin, öteki ile sırt sırta savaştın. Nice oğula denksin! Dile benden ne dilersen! Dilersen obana dönersin" dedi.

Taht odasındaki herkes Akkız'ın cevabını beklerken, Akkız'ın "Ben Batuga teginimle kalmayı dilerim" sözleri büyük şaşkınlığa neden oldu. Alpagu Han bu kararın nedenini sorunca, Akkız "O Gök'ün olduğu kadar Dağ'ın da oğludur. Yanında kalıp onu korumayı dilerim" dedi.

Alpagu Han, "Kabul! Bundan böyle Batuga sana emanet" diyerek Akkız'ın dileğini kabul edince Ulu Ece büyük bir öfkeye kapıldı. Akkız ve Batuga ise planlarını bir adım ileri taşımanın sevincini yaşadı!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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