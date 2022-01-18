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HABERLER Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor

Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor

GİRİŞ TARİHİ:  18.01.2022, 20:35 GÜNCELLEME TARİHİ:  18 Ocak 2022 Salı, 20:40
Karım yemek yapamıyor diye annem boşanmamı istiyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan 21 yaşındaki Safa Kepek, “Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.

Ortaokuldan beri âşık olduğu Rabia Kepek ile 2018 yılında evlenen Safa Bey eşiyle birbirlerini çok sevdiğini ama ailelerin sürekli problem çıkardığını ve bu yüzden sorunlar yaşadıklarını Esra Erol'un programında açıkladı.
Eşinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Safa "1,5 aylık bebeğimiz var. Çamaşır yıkayamıyor. Yemek yapamıyor diye annem eşimi istemiyor. Kayınvalidem de karımı ve çocuğumu evine aldı bırakmıyor" dedi.
Canlı yayına bağlanan kayınvalidenin söyledikleri ise izleyenleri şoke etti. "Oğlum Rabia'dan ayrılsın ben ona daha iyisini bulurum" diyerek herkesi şaşırttı.

Videoyu izlemek için tıklayın!

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