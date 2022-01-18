Sancakzade Konağı'nda gerilim bitmedi

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #SaklananGerçek etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

27. Bölümde neler oldu?

Herkes şok olmuş şekilde Hande ve Yaman'ın söylediklerini sindirmeye çalışırken Ferit ve Yaman arasında tartışma yaşandı. Babasının av tüfeğiyle avluya çıkan Azade, Hande ve Yaman'a meydan okudu.

Hande vakit kaybetmeden konağa yerleşmeye başladı. Üstelik Azade'nin odasını almak isteyince ortalık iyice karıştı. Hande konaktaki varlığını hissettirmekte geç kalmadı. Ferit, ailesiyle birlikte konaktan ayrılmak istese de Azade geri adım atmadı ve konağı terk etmeyeceğini söyledi.

Ferit, ortalık yatışana kadar Ayşe'yi birkaç günlüğüne Adana'ya Şahin'in çiftliğine götürdü. Ayşe, Mirza ve Şahin arasındaki konuşmalara kulak misafiri olunca kendisiyle ilgili planlardan haberdar oldu. Öğrendiği gerçekler karşısında büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, çiftlikten ayrıldı. Şahin son kozunu oynamasına rağmen Ayşe'yi durdurmadı. Şahin ve Mirza'ya rağmen Elif'i kurtarmak isteyen Ayşe, her şeye rağmen çiftliğe geri döndü.

Adnan'ın ölümüyle ilgili bazı şüpheleri olan Ferit, babasının kaza raporunu incelemeye başladı. Adnan'ın otopsi raporundaki detay Ferit'in kafasında soru işaretleri yarattı. Ferit'in bulduğu her ipucu Yaman'ı işaret etmekteydi.

Konakta gerilim bir türlü bitmek bilmeyince Sinan da artık konaktan gitmelerinin vakti geldiğine karar verdi. Ferit'in son anda elindeki delillerle çıkıp gelmesiyle Yaman neye uğradığını şaşırdı.

27. Bölümü izlemek için tıklayın

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!