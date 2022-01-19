Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha için yeni bir dönem başlıyor

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da pek çok kez aşkla sınanan Züleyha için yeni bir başlangıç yapma zamanı geldi!

Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla izleyiciyi üç sezon boyunca ekran başına kilitleyen Yılmaz ve Züleyha, sığındıkları Yamanlar Çiftliği'nde acı dolu günler yaşadı. Aşkı için ölümü göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha, sonunda mutlu olmayı başarmışken Yılmaz'ın ölümü Züleyha'yı sonsuz bir kedere boğmuştu.

Demir, Yılmaz'ın ölümünün ardından Züleyha'dan desteğini hiç esirgememiş ve sonunda aşkına karşılık almıştı. Ancak Demir'in ölümüyle Züleyha yine mutluluğun elinden kaçıp gitmesine engel olamadı.

Züleyha tüm bu yaşadıklarının ardından tam da aşka küsmüşken kendini Mehmet Kara olarak tanıtan Hakan'la karşılaşması her şeyi değiştirdi. Züleyha, Hakan'a karşı önce çekimser yaklaşsa da Hakan, Züleyha'nın kalbinin kapısını aralamayı başardı. İntikam için geldiği topraklarda hesaba katmadığı bir aşka tutulan Hakan, Züleyha'nın güvenini kazanmak için herkesi karşısına aldı.

Çukurova'nın en çok konuşulan konusu haline gelen ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren Hakan ve Züleyha'nın mutluluğu günden güne artıyor. Züleyha kabuğunu atıp yaralarını Hakan'la beraber sararken, Hakan'ın kimliğinin açığa çıkması artık an meselesi haline geliyor.

Züleyha yeniden aşkı bulduğuna inanmışken, evleneceği adamın sürekli savaştığı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenince ondan vazgeçecek mi? Gerçeğe çok yakınlaşan Züleyha, kalbini mi mantığını mı dinleyecek? Abdülkadir, Züleyha ve Hakan'ın mutluluğuna, kurduğu tuzaklarla engel olacak mı? Züleyha'ya karşılıksız aşk besleyen Fikret, Züleyha ve Hakan'ın evlenme kararını kabullenebilecek mi?

'Bir Zamanlar Çukurova'da tüm bu soruların yanıtları

20 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek 120'nci bölümle beraber ortaya çıkacak.

Bir Zamanlar Çukurova 120. Bölüm 1. Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 120. Bölüm 2. Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 120. Bölüm 3. Fragmanı