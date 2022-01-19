İşkenceci dediği kocasına dönmek istedi! İşte Saadet Çoban’ın kararı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir kayıp daha bulundu. Üç çocuk annesi Saadet Çoban, Müge Anlı ile Tatlı Sert’te neler söyledi?

Kendisinden bir aydır haber alınamayan üç çocuk annesi Saadet Çoban'ı Müge Anlı buldu. Bursa'da bulunan genç kadının canlı yayında verdiği karar herkesi şoke etti. Saadet Çoban şimdi ne yapacak?

atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşan üç çocuk annesi kadın, eski eşine dönmek istediğini söyledi. Daha önce yakın çevresine, kocasının kendisine işkence uyguladığını söyleyen Çoban'ın kararı herkesi şaşkına çevirdi. Üç çocuğu için evine dönmek istediğini dile getiren Saadet Çoban'ın kendisini ifade etmekte zorlandığı görüldü.

"Tek hatam, görüntüleri Saadet'in kocasına göndermek"

Saadet Çoban'ın evine temizliğe gittiği Ramize Hanım da Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Çoban Ailesi'nin yuvasını yıkmakla suçlanan yaşlı kadın hiçbir zaman böyle bir amacı olmadığını söyledi. Zihinsel engelli kardeşine moral olması için Saadet Çoban'la kendi aralarında eğlence düzenlediklerini belirten Ramize Hanım, "Tek hatam bu görüntüleri Saadet'in kocasına göndermek oldu" dedi.

Müge Anlı ise yaşananlara anlam veremediğini söyleyerek "İşkenceci olduğu söylenen bir koca var. Bu adama karısının başka bir erkekle eğlendiği görüntüleri neden gönderiyorsunuz? Yaptıklarınızın önünü arkasını düşünün" diye konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.