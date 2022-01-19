Yalnız Kurt 28 Ocak Cuma atv'de başlıyor

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de atv'de başlıyor.

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı atv'de ekran yolculuğuna başlıyor. Konusuyla dikkat çeken yapım, büyük bir merakla bekleniyor.

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluşuyor. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yarattı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı.

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak?

Ekranların iddialı dizisi Yalnız Kurt 28 Ocak Cuma akşamı atv'de başlıyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin yayın tarihinin belli olmasıyla birlikte heyecan arttı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, her Cuma atv ekranlarına gelecek.

Yalnız Kurt hangi konuyu anlatacak?

28 Ocak Cuma akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış olayları konu edinecek. Tanıtımlarda yer alan bazı ögeler diziyle ilgili bir fikir verirken terör örgütlerinin, faili meçhul cinayetlerin ve darbelerin de Yalnız Kurt'ta işleneceği görüldü.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

atv'nin iddialı dizilerinden biri olmaya gelen Yalnız Kurt oyuncu kadrosu usta oyuncuları, genç isimlerle buluşturuyor. Dizide Yeşilçam'ın usta ismi Cihan Ünal'a, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncular eşlik ediyor.

Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle atv'de.



