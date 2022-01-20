Altın Caretta Ödülleri'nde Bir Zamanlar Çukurova'ya üç ödül birden

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ile dört sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' Altın Caretta Ödülleri'nde 3 ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altın Caretta Ödülleri'ne iş, sanat, spor, televizyon ve medya dünyasından yaklaşık 400 konuk katıldı. Geceye atv ekranının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları damga vurdu. Dizide Füsun, Şermin ve Fadik karakterlerine hayat veren oyuncular Yeliz Doğramacılar, Serpil Taşçıoğlu ve Polen Emre, törende ödüllerini bizzat aldı.

Yeliz Doğramacılar ve Serpil Taşçıoğlu 'Yılın en iyi dizi çifti' seçilirken; dizide Fadik karakterine hayat veren Polen Emre ise 'Yılın yardımcı kadın oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

'Bir Zamanlar Çukurova' atv ekranında perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.